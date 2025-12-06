İranlı büyükelçi, Bağdat Valisi ile bir araya geldi

İran’ın Irak Büyükelçisi Al Sadık, 4 Aralık tarihinde Bağdat Valisi Atwan Atwani ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, Al Sadık, Atwani’nin Bağdat Valiliği görevine başlamasını tebrik ederek, yönetimi döneminde Bağdat’ın büyüme ve gelişiminin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Atwani ise, Bağdat Valiliği ile İran’daki valilikler arasındaki iş birliği potansiyeline işaret ederek, mevcut zorlukların giderilmesi için valilikler arasında iletişimin ve tecrübe paylaşımının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Irak’taki son gelişmelerin ele alındığı görüşmenin devamında iki taraf, iki ülke valilikleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ile etkileşimlerin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldı.