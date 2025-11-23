Erakçi, Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, İran yetkilileriyle görüşme ve istişarelerde bulunmak üzere Tahran’da gelen Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkan Yardımcısı Seyyid Muhsin Hekim ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, Temsilciler Meclisi seçimlerinin sakin ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini Irak hükümeti ve halkına tebrik ederek, yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasının Irak halkının coşkulu seçimlerine anlam katacağını ifade etti.

Erakçı, Irak halkının bu seçimlerde artan katılımını, ülkedeki demokrasi sürecinin güçlendirilmesi ve Irak’ın egemenliği ile ulusal güvenliğinin korunması yönünde önemli bir adım olarak nitelendirerek, bu seçimlerin Irak’ta daha fazla birlik, güvenlik ve ilerlemenin sağlanmasına zemin hazırlamasını umut ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, İran'ın Irak ile dostane ilişkilerini tarafların ilgi duyduğu tüm alanlarda genişletmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkan Yardımcısı Seyyid Muhsin Hekim ise, Irak’ta yakın zamanda düzenlenen seçimlerin süreci hakkında bir rapor sunarak, İran'ın Irak hükümeti ve halkına yönelik tutumları ile desteklerinden dolayı teşekkür etti.