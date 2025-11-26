  1. İran
26 Kas 2025 23:34

Irak Savunma Bakanlığı, İran sınırındaki savaş uçaklarının sesinin kaynağını açıkladı

Irak Savunma Bakanlığı, İran sınırında duyulan uçak seslerinin kaynağının, ülkenin hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği manevralar olduğunu açıkladı.

Bağdat El-Yum haber sitesine göre, Irak Savunma Bakanlığı Enformasyon Müdürü General Tahsin El-Hafaci, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, bazı illerde duyulan seslerin Irak Hava Kuvvetleri uçaklarının düzenli eğitim görevlerinden kaynaklandığını bildirdi.

General El-Hafaci, Irak Hava Kuvvetleri'nin muharebe hazırlığını artırmak ve birliklerinin çeşitli saha görevlerini başarıyla gerçekleştirebilme yeteneğini sağlamak amacıyla farklı illerde zaman zaman eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini vurguladı.

Daha önce bazı medya kuruluşları, Irak'ın Maysan ilinde ve İran sınırında kimliği belirsiz birkaç savaş uçağının seslerinin duyulduğunu rapor etmişti. 

Azar MAHDAVAN

