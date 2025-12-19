  1. Dünya
19 Ara 2025 10:41

Afganistan'da şiddetli deprem

Bugün (Cuma) yerel saatle sabah 10:04'te, Afganistan'ın başkenti Kabil güçlü bir depremle sarsıldı.

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi, Afganistan'ın kuzeyindeki Hindu Kush sıradağlarında Richter ölçeğine göre 5,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Xinhua haber ajansına göre, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

