Afganistan'da şiddetli deprem

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi, Afganistan'ın kuzeyindeki Hindu Kush sıradağlarında Richter ölçeğine göre 5,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Xinhua haber ajansına göre, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.