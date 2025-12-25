İran ve Japonya arasında 16. Siyasi İstişareler turu yapıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Bölgesi Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ali Asgar Muhammedi ile Japonya Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Afrika Genel Müdürü Iwamoto’nun başkanlığında yapılan görüşmeler Tahran’da yapıldı.

Toplantıda taraflar, ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konuların yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin farklı düzey ve başlıklarda olumlu bir seyir izlediğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Japonya Dışişleri Bakanı’nın Tahran’a olası ziyareti de dahil olmak üzere üst düzey heyetlerin karşılıklı ziyaretine, yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine ve ikili, bölgesel ve uluslararası konularda daha fazla eşgüdüm sağlanmasına yönelik ilgilerini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı bölgesel işler genel müdürü ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.