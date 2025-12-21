  1. Toplum
21 Ara 2025 18:50

Türk gemisinde şok intihar!

Irak'ın güneyinde bulunan Basra Limanı'na demirleyen Türk gemisi KPS-15'te bir intihar olayı meydana geldi.

Irak'ın Şafak haber ajansı, liman kenti Basra'ın 13 numaralı Hor Zübeyr iskelesine demirleyen Türk gemisi KPS-15'te Iraklı bir işçinin intihar ettiğini bildirdi.

Ülkenin güneyinde yer alan Basra Limanı, Ortadoğu'nun en büyük limanlarından biridir.

