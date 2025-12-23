Siyonistler İran'ın füze ve istihbarat gücüne itiraf etti

Kudüs Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin muhabiri, İran’ın füze kapasitesinin belirgin şekilde arttığını itiraf etti.

Muhabir, İran ile İsrail rejimi arasındaki karşılıklı saldırıların durmasından bu yana Tahran’ın füze kapasitesini güçlendirdiğini ve bu çatışmalardan aldığı dersler doğrultusunda istihbarat yeteneklerini de geliştirdiğini ifade etti.

Söz konusu gazete ayrıca, İran’ın gelecekte önleyici bir saldırı gerçekleştirebileceğini iddia etti.

Öte yandan, İsrail rejimi; bölge ülkelerine yönelik yaygın savaş politikaları ve Gazze Şeridi’ndeki soykırımın gölgesinde, son dönemde başlattığı İran karşıtı medya kampanyası ile ülkemizi bölgesel istikrarsızlığın sorumlusu olarak göstermeye çalışıyor.