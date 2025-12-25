Vatan Partisi Rusya'da Şehit General Süleymani ile ilgili programa katıldı

Türkmedyasına göre, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, 23 Aralık Salı günü Rusya’nın başkenti Moskova’da “Rusya ve İran Halklarının Manevi Birliği” başlıklı etkinliğe katıldı.

ABD’nin 2020’de şehit ettiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin anıldığı etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek siyasi parti Vatan Partisi’siydi.

Etkinlikte konuşma yapan Bursalı, katılımcılara şu sözlerle hitap etti:

“Yeni bir dünya doğuyor. Yeni bir yılın değil, yeni dünyanın eşiğindeyiz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ABD hegemonyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atlantik Çağı sona erdi, Asya Çağı yükseliyor. Bizler, ön cephede, Rusya, İran, Türkiye, Filistin olarak, yeni dünyanın kuruluşunda öncü konumlardayız. Artık hiçbir şiddet, hiçbir terör, başında ABD’nin bulunduğu Atlantik Sistemi’ni ve İsrail’i kurtaramaz.

‘MAZLUM MİLLETLER AYAĞA KALKIYOR’

“Dolar saltanatı çöküyor. Emperyalistlerin ekonomileri için tehlike çanları çalıyor. Atlantik Sistemi insanlığa çürümekten başka hiçbir şey vermiyor. Emperyalistler ve Siyonistler her cephede yeniliyor. Mazlum milletler ayağa kalkıyor, Milli Devletler direniyor. İşte büyük şehidimiz General Kasım Süleymani, bu büyük davayı bizlere miras bırakmıştır.

“ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine kahramanca direnen General Kasım Süleymani, yalnız İran’ın değil, Batı Asya’nın ve bütün insanlığın şehididir. Biz O’nu yüreğimize gömdük ama O’nun davası devam ediyor. İran, İsrail Siyonizmi’ne karşı kahramanca direniyor ve kazanıyor. Bir Kasım Süleymani şehit oldu ama binlercesi yeniden doğdu. Bu yüzden ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi çaresizdir. Bizi teslim alamazlar.

‘TEK CEPHE VAR’

“Rusya, Ukrayna cephesinde, bütün insanlık adına Batı emperyalizmiyle savaşıyor ve kazanıyor. Sayın Putin liderliğinde bu büyük mücadele, emperyalizme karşı mücadelenin tarihine altın harflerle kazınıyor.

“Filistin’i teslim alamadılar. Dünya dengelerini değiştiren kahraman HAMAS’ı selamlıyoruz, şehitlerimiz İsmail Heniyye’leri, Yahya Sinvar’ları saygıyla anıyoruz. Ön cephede insanlığın geleceği için büyük mücadele veren kardeş Rusya, İran ve Filistin devletlerini ve halklarını, Türkiye’den Vatan Partisi olarak alkışlıyoruz.

“Şimdi önümüzde büyük zorluklar var. Karadeniz’den, Ege’ye, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyinden, Filistin’e, İran-Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na kadar tek bir cephe vardır. Her parça birbirinden ayrı gibi gösterilebiliyor, ancak hepsi ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine karşı tek cephede birleşiyor. Bizim cephemiz de Milli Devletlerimizi savunma ve insanlık cephesidir. Türkiye, Rusya, İran ve Filistin’in kaderi ortaktır. Bizler cephe arkadaşıyız.

‘İKİNCİ İSRAİL KURULURSA FİLİSTİN KAYBEDER’

“Doğu Akdeniz şu an ülkelerimize yönelen tehditlerin odağıdır. Sizlerin yüksek dikkatlerini özellikle buraya çekmek isteriz. Doğu Akdeniz’de ABD-İsrail ve Yunanistan’ın yaptığı tatbikatlar, Güney Kıbrıs’a yapılan silahlı yığınaklar, Ege Adalarındaki askeri üsler, hepimizi hedef almaktadır. Suriye’nin kuzeyinde, Kürdistan adı altında İkinci İsrail kurmak isteyenler, hepimizi hedef almaktadır. İkinci İsrail kurulursa, Filistin Kaybeder. Filistin kazanırsa İkinci İsrail kurulamaz.

“İşte bu koşullarda, Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı, bu büyük tehditlere karşı zorunludur. Bu ittifak şimdi Türkiye’yi yöneten güçlerin de gündemine girmiştir. Rusya’yı, İran’ı, Çin’i dışlayarak, Filistin’i silahsızlandırarak barış olamaz. Bu yüzden Trump barışı başarısızdır. Küresel güçlere karşı ancak güçlerimizi birleştirirsek karşı koyabiliriz. Güçler arasındaki dengesizlik, savaş tehlikesi getirir. Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakı dengeleri değiştirir, küresel tehdidi caydırır.

‘KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞİN EŞİĞİNDEYİZ’

“Şimdi Türkiye, Atlantik Sistemi’nden kopma sürecindedir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra NATO’cu Generaller Türkiye hapishanelerinde yatmaktadır. Ekonomide ve güvenlikte Türkiye büyük bir kararın, köklü değişikliğin eşiğindedir. 21. yüzyıla bizlerin beraberliği hem siyasette hem ekonomide hem de güvenlikte damgasını vuracaktır.

“Konuşmamı tamamlarken, İran’da İsrail Siyonizmi’ne karşı canını feda eden kahramanları, Ukrayna cephesinde fedakarca Rus vatanını ve Asya’yı vatanını savunan kahramanları, Gazze’de direnen kahramanları saygıyla anıyoruz. Şehit General Kasım Süleymani’nin hayatı ise hepimize mirastır.

“Bizler, Türk Devrimi’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ diyenlerdeniz. Türkiye, yükselen Asya Uygarlığı’ndaki kararlı yerini kesinlikle alacaktır. Vatan Partisi’nin hükûmet konumlarında olacağı Türkiye’den size müjdeler vereceğiz.”