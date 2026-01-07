Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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