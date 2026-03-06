İranlı general: Yeni silahlarımız yolda

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD-İsrail hedeflerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında konuştu.

Tuğgeneral Naini, İran’ın düşmanı cezalandırmak için uzun vadeli bir savaşa hazır olduğuna dikkat çekerek, düşmana her bir operasyon dalgasında acılar çekeceğini belirtti.

Tuğgeneral Naini, “Daha önce kullanılmamış yeni silahlar ve planlarımız yolda” dedi.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.