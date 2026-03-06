  1. Dünya
Fransa: İran’a karşı operasyonlara katılmayacağız

Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği, Paris yönetiminin İran’a karşı operasyonlara asla katılmayacağını vurguladı.

Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“ABD’nin askeri teçhizatlarının Fransa’nın Ortadoğu’daki üslerine konuşlandırıldığına dair çıkan haberler doğru değildir.”

Açıklamada, Paris yönetiminin İran’a karşı operasyonlara asla katılmayacağını vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Ortadoğu’daki savaşın bir parçası olmayacağını söylemişti.

Berlin yönetimi de Almanya’nın İran’a karşı operasyonlarda yer almayacağını bildirmişti.

