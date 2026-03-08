İran’dan işgal altındaki topraklarda yaşayanlara uyarı

İran Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, İbranice yayımlanan video mesajında işgal altındaki topraklarda yaşayanlara seslendi.

Zülfikari mesajında, “Bu ses size kahraman ve gururlu bir İran’dan ulaşıyor” ifadelerini kullanarak, İsrail’deki siyasi ve askeri yönetimi eleştirdi. İsrail’deki “askeri-sanayi çevreleri, generaller ve siyasi yönetimin” halkı yalnızca bir “insan kalkanı” olarak kullandığını savundu.

Zülfikari ayrıca, oluşan “sessizlik sarmalının” işgalci rejimin zayıflaması ve çöküşüne ilişkin gerçeklerin fark edilmemesi için kamuoyunun yönlendirildiğini öne sürdü. Bu durumun, mali güç odakları, silah üreticileri ile bazı medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından oluşturulduğunu iddia etti.

İranlı yetkili mesajının sonunda, “Ateş altında olduğunuz ve gece ile gündüzü ayırt etmekte zorlandığınız bu günlerde, siyasetçileriniz, devlet yöneticileriniz, askeri liderleriniz ve güvenlik kurumlarınız nerede?” ifadelerini kullandı.