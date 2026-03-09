Pezeşkiyan’dan Fransa’ya uyarı: “Saldırganlara verilecek her destek savaşa doğrudan katılım sayılır”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar gecesi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran resmi haber ajanslarına göre görüşmede iki lider, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede oluşan mevcut durumu değerlendirdi. Pezeşkiyan, Washington’un İsrail ile koordinasyon içinde yürütülen müzakereler sırasında ikinci kez İran’a saldırı düzenlediğini belirterek, bu adımın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail’in saldırılarında okullar, hastaneler ve kritik altyapılar gibi sivil hedeflerin de vurulduğunu ifade eden Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu saldırılara kararlı şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca İran’ın attığı tüm adımların meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu belirterek, Fransa da dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin saldırganlara yönelik askeri veya savunma amaçlı destek vermesi durumunda bunun savaşa doğrudan katılım olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Böyle bir durumun bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağını ifade eden Pezeşkiyan, İran hükümeti, halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise görüşmede ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlılar için üzüntüsünü dile getirerek, Paris yönetiminin söz konusu saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiğini söyledi.

Macron ayrıca Fransa’nın bu savaşta herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını vurgulayarak, bölgedeki gerilimi azaltmak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla diğer ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren konsolosluk meseleleri ve tutuklular konusunun da ele alındığı bildirildi