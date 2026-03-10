İşgal altındaki topraklarda sirenler çaldı

İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle, başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki topraklarda sirenler çaldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle, başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki toraklarda sirenler çaldı.

Siyonist rejim ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail rejimi ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.