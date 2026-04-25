İsrailli analist: İran savaşı ABD siyasetinde dengeleri sarsıyor

İsrailli analist Netanel Şlomo Vitz, İbranice yayımlanan Haaretz gazetesindeki değerlendirmesinde, İran ile yaşanan savaşın gölgesinde ABD’de siyasi sahnenin hızla değiştiğini ifade etti.

Analiste göre, Donald Trump’ın kamuoyu desteği yüzde 33’e kadar geriledi ve bu düşüş İran’la yaşanan gerilimle eş zamanlı gerçekleşti.

ABD kamuoyunun savaşın maliyetleri ve sonuçları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu belirten Vitz, Trump’ın ise bu kaygıları küçümsemeye çalıştığını söyledi.

Analizinde en dikkat çekici unsurun sağ kanattaki ayrışma olduğunu vurgulayan Vitz, ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson’ın savaş karşıtı tutumuyla öne çıktığını ve bunun MAGA içindeki çatlağı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Vitz, Carlson’ın bir dönem Trump’a en yakın isimlerden biri olduğunu ancak artık açık şekilde ondan koptuğunu dile getirerek, bu durumun geçici değil, ABD muhafazakâr siyasetinin yeniden şekillenmesine işaret eden daha derin bir dönüşüm olduğunu savundu.