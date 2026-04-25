ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları: Müzakereleri çıkmaza sokma çabası

ABD Hazine Bakanlığı, Perşembe akşamı yayımladığı açıklamayla İran’ın petrol ticaretine bağlı küresel ağ ile “gölge filo” olarak adlandırılan yapıya yönelik yeni bir yaptırım paketini devreye soktuğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, yaptırımlar kapsamında Çin’de faaliyet gösteren bağımsız bir rafineri ile birlikte toplam 40 uluslararası şirket ve gemi listeye alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çin’deki bağımsız rafineriler, İran’ın petrol ekonomisini destekleme konusunda önemli bir rol oynamaya devam ediyor.”

Hazine Bakanlığı ayrıca İran’la bağlantılı 20 şirket ve 19 gemiyi de yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

Uluslararası arabulucular ve bazı uzmanların aktardığına göre, Trump yönetimi, İran’la yürütülen ateşkes müzakerelerini çıkmaza sürükleme amacıyla çeşitli adımlar atmaktadır.

Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ‘İran’la bağlantılı’ çok sayıda kripto para cüzdanındaki 344 milyon dolar değerinde paranın dondurulduğunu bildirdi.