Ateşkes ihlalleri sürüyor: İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve sivil yerleşimlerde yıkım

Russia Today’in (Rusya el-Yevm) aktardığına göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları son saatlerde de devam etti. Ülkenin güneyinde yer alan Cebal el-Batm ve Zebkin bölgeleri hedef alındı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin Bint Cubeyl, Şema, Şihin, Hanin ve Kantara kentlerinde sivillere ait evleri patlayıcılarla yıktığı bildirildi.

El-Meyadin muhabiri de İsrail’in Sur kentinin güneyinde bulunan el-Kalile bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Lübnanlı grupların da saldırılara karşılık verdiği ve son saatlerde bir dizi operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Hizbullah, pazartesi günü İsrail güçlerine karşı üç askeri operasyon düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin İsrail’in ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etmesine yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah daha önce de Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde İsrail ordusuna ait iki askerî toplanma noktası ve ekipman alanının kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.