Aliyev Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti için Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Gabala şehrinde görüştü.

Zelenski, X hesabında İlham Aliyev’in kendisini karşıladığı bir fotoğraf paylaşarak, şöyle yazdı: “Önemli görüşmeler yapacağız. Karşılıklı saygı ve işbirliği, her iki halkımızı da güçlendirir.”