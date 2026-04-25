25 Nis 2026 14:01

Aliyev Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti için Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Gabala şehrinde görüştü.

Zelenski, Azerbaycan’a yaptığı ziyaretle ilgili olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeler yapacağını söyledi.

Zelenski, X hesabında İlham Aliyev’in kendisini karşıladığı bir fotoğraf paylaşarak, şöyle yazdı: “Önemli görüşmeler yapacağız. Karşılıklı saygı ve işbirliği, her iki halkımızı da güçlendirir.”

