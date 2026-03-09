İlham Aliyev, İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Azerbaycan medyasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev’in tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti dini liderliği görevine seçilmeniz münasebetiyle Sizi tebrik ediyorum.

Babanız - İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney Hazretlerinin trajik vefatıyla ilgili olarak Sizlere bir kez daha başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, tarih boyunca iyi komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış halklarımızın iradesinden kaynaklanmaktadır. Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın çıkarlarına uygun olarak karşılıklı saygı ve güven doğrultusunda geliştirilmesi adına ortak çaba göstereceğimize olan ümidimi belirtiyorum.

Bu yüksek görevlendirme vesilesiyle Sizlere bir kez daha tebriklerimi iletiyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum."