Aliyev Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak mı? Açıklama geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne Azerbaycan’ın katılmayacağını açıkladı.

APA Ajansı’nın haberine göre, Bayramov gazetecilere verdiği brifingde “Azerbaycan’ın farklı düzeylerde Ermenistan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılımı öngörülmemektedir” dedi.

Bayramov ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Mayıs ayında yoğun programında böyle bir ziyaretin yer almadığını belirtti.

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. zirvesi, 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da gerçekleştirilecek.