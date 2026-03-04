Aliyev İran'ın Bakü büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Azerbaycan medyasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD ve Siyonist rejimin düzenlediği terör saldırsında şehit olan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için İran'ın Bakü büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Aliyev İran'ın Bakü büyükelçiliğinde açılan taziye defterine imza attı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Aliyev, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'a mesaj gönderen Aliyev, Ayetullah Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Taziye mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz.

Ayetullah Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır.

Bu zor günde dost ve kardeş İran halkına barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.