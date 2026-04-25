  1. Siyaset
25 Nis 2026 22:02

Erakçi: Pakistan'daki görüşmeler verimli geçti

Erakçi: Pakistan'daki görüşmeler verimli geçti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Pakistan ziyaretini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ziyaretinin "çok verimli" geçtiğini belirtti.

İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’ın bölgede barışı sağlama yönündeki çabalarını "çok değerli" olarak nitelendiren Bakan Erakçi, “Bu ziyaret sırasında Tahran’ın İran'a karşı savaşın kalıcı olarak sona ermesi için pratik ve uygulanabilir bir çerçeve üzerindeki konumunu anlattım. ABD'nin diplomasiyi ilerletmek için gerçekten ciddi bir iradesi olup olmadığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Abbas Erakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

News ID 1936229

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha