https://tr.mehrnews.com/news/1937775/ 1 Ağu 2026 13:10 News ID 1937775 Video Video 1 Ağu 2026 13:10 Erbain Yürüyüşü'nde Zeynebiye Türk Çadırı hizmet veriyor Necef-Kerbela yolunda 884. Direkte bulunan Zeynebiye Türk çadırı gelen ziyaretçilere hizmet veriyor. indir 260 MB News ID 1937775 کپی شد İlgili haberler İran ve Irak arasındaki bağlar Erbain ile daha da güçleniyor Azerbaycan hizmet çadırı ziyaretçileri ağırlıyor Erbain ziyaretçileri Hüsrevi Sınır Kapısı'ndan Irak'a gidiyor Mehran Sınır Kapısı'ndan geçen Erbain ziyaretçilerinin sayısı 2,1 milyonu aştı Minab çocuk şehitleri Kerbala'da anıldı Ekler Erbain Erbain yürüyüşü Erbain merasimi Erbain 2026
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