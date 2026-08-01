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1 Ağu 2026 13:10

Erbain Yürüyüşü'nde Zeynebiye Türk Çadırı hizmet veriyor

Erbain Yürüyüşü'nde Zeynebiye Türk Çadırı hizmet veriyor

Necef-Kerbela yolunda 884. Direkte bulunan Zeynebiye Türk çadırı gelen ziyaretçilere hizmet veriyor.

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News ID 1937775

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