"İran ve Irak arasındaki bağlar Erbain ile daha da güçleniyor"

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Kazım Al-ı Sadık, "Khamanei.ir" web sitesi ile yaptığı özel röportajda, Şehit Ayetullah Hamaeny’in Irak’taki görkemli cenaze törenine değinerek, bu olayın dünya tarihinde bir dönüm noktası ve büyük bir dönüşüm yarattığını ifade etti.

"Irak’ın her köşesinde yas tutuldu"

Al-ı Sadık, Irak halkının bu acı kaybı tüm ülkeyi sarmalayan bir yasla karşıladığını belirtti. Musul’dan güney uçlara kadar tüm Irak’ta halkın yas tuttuğunu, taziye meclisleri kurduğunu ve toplu etkinlikler düzenlediğini kaydeden Büyükelçi, halkın bu büyük acı sebebiyle tüm rutinlerini ve geleneksel törenlerini durdurduğunu vurguladı.

“Irak’ın bağımsızlığı ve gücü Şehit Lider'in önceliğiydi”

Şehit Lider Ayetullah Hamaney’in Irak’a ve Irak halkına her zaman özel bir önem verdiğini belirten Al-ı Sadık, şunları kaydetti:

“Şehit liderimiz, Ehlibeyt diyarı ve Şii dünyasının merkezi olan Irak’ın her zaman güçlü, bağımsız, özgür ve gelişmiş bir ülke olmasını arzulardı. Irak’ın bağımsızlığını ve şerefli Irak halkının hürriyetini koruması gerektiğini her fırsatta Iraklı makamlara hatırlatırdı. Ayrıca, Irak’taki Şii merciler ve ilmi havzalara olan özel ilgisi de takdire şayandı.”

Büyükelçi, Şehit Lider Ayetullah Hamaney’in Irak’ın güvenliğini kendi güvenliği, Iraklıların mutluluğunu ise kendi mutluluğu olarak gördüğünü ifade ederek, “Bu derin sevgi ve bağlılık mesajları Iraklı halkın kalbine işlenmiştir; onlar Şehit Lider’in Irak’a olan aşkının derinliğini çok iyi bilmektedirler” dedi.

“Iraklı aşiretler İran'ı savunmaya hazır olduklarını bildirdi"

İran ve Irak halkları arasındaki sarsılmaz bağı vurgulayan Al-ı Sadık, Irak’ın çeşitli eyaletlerindeki pek çok aşiretin kendisini ağırladığını söyledi. Aşiretlerin, karşılama törenlerine silahlı birlikler eşliğinde katılarak İran İslam Cumhuriyeti’ne destek sözü verdiklerini belirten Büyükelçi, bu durumun “İran’ın İslam ümmetini, Direniş Ekseni’ni ve Şii dünyasını koruma iradesine olan inançtan kaynaklandığını” ifade etti.

“Şehit Lider’in Irak’taki cenaze töreni erken Erbain töreni oldu”

Şehit Lider’in cenaze töreni sırasında Irak’ta kurulan hizmet ve ikram çadırlarını “erken bir Erbain” olarak nitelendiren Al-ı Sadık, Irak halkının gösterdiği olağanüstü ilginin, tören süresini beklenenden çok daha fazla uzattığını ve naaşın kutsal Meşhed şehrine naklinin bu yoğunluk nedeniyle gecikmek zorunda kaldığını söyledi.

Büyükelçi, Irak’tan İran’a her yıl yaklaşık 3,5 milyon kişinin turizm, sağlık hizmetleri ve ticaret amaçlarıyla geçiş yaptığını belirterek, sadece Erbain döneminde yaklaşık 4 milyon İran vatandaşının Irak’ı seyahat ettiğini belirtti.

"İran ve Irak arasındaki bağlar Erbain ile daha da güçleniyor"

Al-ı Sadık, İran ve Irak arasındaki bağların Erbain ile daha da güçleneceğine inandıklarını kaydetti.

