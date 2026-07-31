Minab çocuk şehitleri Kerbala'da anıldı

Şehitler Vakfı’nın İslam Devrimi Lideri temsilcisi Hüccet'ül-İslam Seyyid Ramazan Musevi Mukaddem, törnde yaptığı konuşmada, Minab’daki mağduriyeti Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadet merkezi olan Kerbala’nın kalbinden dünyaya duyurmak için ailelerle birlikte geldiklerini ifade etti.

"Minab katliamı küresel boyutlu bir insani felakettir"

Hüccet'ül-İslam Musevi Mukaddem, Minab şehitlerinin anılması için Karbala’da düzenlenen bu gecenin bir “Ahid (söz verme) Gecesi” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Küresel emperyalizmin kılıcı altında susturulan şehit çocukların sesini yükseltmek için buradayız. Çocuk haklarını savunduğunu iddia eden ancak Minab’daki çocuk katliamına karşı sessiz kalanlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Minab şehitlerinin yaşadığı mağduriyet sadece yerel bir yara değil, tüm dünyanın vicdanını sızlatması gereken tarihi bir insani felakettir”

Hüccet'ül-İslam Musevi Mukaddem ayrıca, “Bu gece burada, Aşura çocuklarının tarihsel mağduriyetinden yükselen bir sesle söz veriyoruz: Bu çocukların sesi olacağız ve kanlarının sadece birer rakam olarak kalmasına izin vermeyeceğiz,” dedi.

"Çocukların akıtılan kanları bize ABD’den korkmamayı öğretiyor"

Törende bir diğer konuşmacı olan Hizbullah Irak Kültür Departmanı Başkan Yardımcısı Hüccet'ül-İslam Müslim ed-Derreci ise konuşmasına İslam Devrimi Lideri’nin şehadetine atıfta bulunarak başladı. Derreci, “Burada çocuklar için bulunuyoruz. Hepsi İmam Hüseyin’in (a.s) çocuklarıdır; hareketimizin temeli Aşura’da Seyyidü’ş-Şüheda’nın kanına dayanır” dedi.

Derreci, dökülen her damla kanın dünyanın özgür insanları için bir itici güç olacağını belirterek, “Çocukların dökülen kanları bizim gücümüzdür; bize ve sizlere Amerika’dan korkmamayı öğretiyor” ifadelerini kullandı.

İki şehit çocuğun babası: "Kerbala’dan Kerbala’ya geldim"

Programın devamında, Minablı şehit öğrenciler Asna ve Muhammed Hüsam Reisi’nin babası Hasan Reisi, evlatlarının parçalanmış bedenlerinden duyduğu derin acıyı dile getirdi. Kerbala’ya ilk ziyareti olduğunu belirten Reisi, duygusal bir ifadeyle: “Kerbala’dan Kerbala’ya geldim. Çünkü Minablı anneler o sabah Kerbala’nın acısını taşıyarak evlatlarının parçalarını teslim aldılar” dedi.