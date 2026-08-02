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2 Ağu 2026 13:08

Mehran Sınır Kapısı'ndan geçen Erbain ziyaretçilerinin sayısı 2,1 milyonu aştı

Mehran Sınır Kapısı'ndan geçen Erbain ziyaretçilerinin sayısı 2,1 milyonu aştı

İlam Eyaleti Vali Yardımcısı Taceddin Salihiyan, Safer ayının başından bu yana Mehran Sınır Kapısı'ndan geçen Erbain ziyaretçilerinin sayısının 2 milyon 100 bini geçtiğini açıkladı.

İlam Eyaleti Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Taceddin Salihiyan, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Mehran Sınır Kapısı'ndan geçen Erbain ziyaretçilerinin sayısının Safer ayının başından bu yana 2 milyon 100 bini aştığını söyledi.

Salihiyan, bugün gece yarısından sabah saat 08.00'e kadar sınır kapısından toplam 57 bin kişinin geçiş yaptığını belirterek, bunların 42 bininin İran'a giriş, 15 bininin ise çıkış yaptığını ifade etti.

Yetkili, Bereket Terminali'nde ziyaretçilere hizmet verilmesi ve otobüslerin konuşlandırılması için gerekli koordinasyonun sağlandığını, önümüzdeki saatlerde ziyaretçilerin büyük bölümünün geldikleri eyaletlere ulaştırılacağını kaydetti.

News ID 1937792

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