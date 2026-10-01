Nijerya’da terör operasyonlarında 16 terörist öldürüldü

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, yaptığı yazılı açıklamada, dün ve bugün ordunun Adamawa'da teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Operasyonlarda, 16 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Goni, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Goni, operasyonlar sırasında askerlerin saldırıları püskürterek teröristleri geri çekilmeye zorladığını ancak çatışmalar sırasında 3 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Operasyonlarda yaralanan askerlerin bölgeden tahliye edilerek tedavi altına alındığını aktaran Godi, etkilenen bölgelerde takip ve temizlik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde yıllardır terör örgütü Boko Haram faaliyet gösteriyor.
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