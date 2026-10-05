İran, starlink faaliyetleri nedeniyle Norveç’e resmi itirazda bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Muhammed Hasan Nejad Pirkuhi, 4 Ekim Pazar sabahı Norveç’in Tahran Büyükelçisi Pavel Biver Nestad’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pirkuhi, görüşmede ABD ve İsrail rejiminin, İran’a yönelik müdahaleci faaliyetlerini ilerletmek amacıyla Starlink uydu internet sistemlerinden yararlanma sürecini anlattı.

İranlı yetkili ayrıca, Norveç’in İran topraklarındaki Starlink sisteminin izinsiz faaliyetleri karşısında harekete geçmemesine ilişkin ülkesinin resmî itirazını Norveç büyükelçisine iletti.

Pirkuhi, Norveç’in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Starlink ağının kayıtlı ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesini sert şekilde eleştirdi.

İranlı yetkili, “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin Radyo Düzenlemeleri Kurulu (RRB) tarafından son yıllarda alınan kararlara göre, Norveç hükümeti İran topraklarında Starlink tarafından gerçekleştirilen izinsiz yayınların önlenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.” dedi.

Pirkuhi, İran’ın konuyla ilgili tekrarlanan girişimlerine rağmen Norveç tarafından bugüne kadar etkili herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü, Starlink’in izinsiz faaliyetleri nedeniyle İran’ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini ihlal eden eylemlerin durdurulması için Norveç hükümetinin derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesi yönündeki İran talebinin acilen iletilmesini istedi.

Pirkuhi ayrıca, resmi protesto notasını Norveç Büyükelçisi’ne teslim etti.