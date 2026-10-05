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5 Eki 2026 21:14

Rızai’den ABD ve İsrail'e sert uyarı: Yeni cepheler açılır

Rızai’den ABD ve İsrail'e sert uyarı: Yeni cepheler açılır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, “Düşmanın bir sonraki hatası yeni cephelerin açılmasına yol açacaktır” diyerek ABD ile Siyonist İsrail’i uyardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, ABD ile Siyonist İsrail’in yapacağı bir sonraki hatanın yeni cephelerin açılmasına ve daha büyük sürprizlerin yaşanmasına yol açacağını söyledi.

Rızai, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in “bilge liderliği, İran halkının desteği ve ülkenin tüm kurumları arasındaki koordinasyon sayesinde İran’ın bu zorlukların üstesinden “güçlü bir şekilde” geleceğini vurguladı.

News ID 1938988

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