Sistan-Belucistan eyaletinde terör unsurlarına ağır darbe (+video)

İstihbarat Bakanlığı, Sistan-Belucistan eyaletinde "tekfirci" bir terör örgütüyle bağlantılı üç hücrenin çökertildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu üç hücre, İranşehir, Serbaz, Seravan ve Zahidan şehirlerinin yanı sıra Hürmüzgan İstihbarat Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucu Hürmüzgan’ın Keşm ilçesinde tespit edilmiş; herhangi bir sabotaj veya terör eylemi gerçekleştiremeden çökertilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 10 terörist ise gözaltına alındı.

Açıklamada, yurt dışında askeri eğitim, bomba yapımı ve suikast eğitimi aldığı belirtilen teröristlerin, İran içerisinde istikrarsızlık yaratma amacıyla ülkeye giriş yaptıkları ifade edildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilerin beraberinde çok miktarda askeri teçhizat, mühimmat ve silah ele geçirildi.



