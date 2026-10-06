Hizbullah lideri: İsrail, Lübnan’ın güneyinde kalamaz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, “Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın Eserlerini Koruma ve Yayma Enstitüsü”nün açılış töreninde konuştu.

"İsrail, Lübnan’ın güneyinde kalamaz"

Şeyh Naim Kasım, Lübnan’ın güneyindeki toprakların özgürleştirilmesinin gözlerinin önünde olduğunu belirterek, "İsrail'in, Lübnan’ın güneyindeki işgali kalıcı olamayacaktır" dedi.

"Saldırganlık sürdüğü sürece direniş devam edecektir"

Hizbullah’ın özellikle son iki yılda devam eden yoğun saldırılar karşısında "efsanevi bir dayanıklılık" sergilediğini ifade eden Naim Kasım, "Bu saldırganlık devam ettiği sürece direnişten başka bir seçeneğimiz yoktur" ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah’ın 1992 yılından şehadetine kadar geçen 32 yıllık süreçte genel sekreterlik görevini yürüttüğünü hatırlatan Kasım, yeni kurulan vakfın, Nasrullah’ın İslam anlayışını, fikirlerini ve siyasi vizyonunu araştırmacılar ve gelecek nesiller için muhafaza etmeyi amaçladığını belirtti.

"Şehit Nasrullah Sünni-Şii birliği konusunda hassastı"

Seyyid Hasan Nasrullah’ın ideolojik ve siyasi duruşuna değinen Naim Kasım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasrullah, saf Muhammedî İslam anlayışının eğitimine ve bu yöntemin modern bir şekilde sunulmasına büyük önem verirdi. Cihad anlayışını Kerbela ve Aşura ekseninde ele alırdı. Ayrıca Sünni-Şii birliği ile ulusal birlik konusunda son derece hassastı. O, hem ulusal düzeyde birleştirici bir figürdü hem de dünya genelindeki mazlumların sesiydi."

Hizbullah’tan Irak ve Filistin'e destek mesajı

Konuşmasında Irak halkına, Şii taklit mercilerine ve Haşdi Şabi güçlerine selam gönderen Hizbullah lideri, "Irak halkı, işgalci ABD güçlerini ülkeden kovmayı başardı. Irak, bağımsız ve güçlü kalma potansiyeline sahiptir." ifadesini kullandı.

Filistin halkına da desteklerini yineleyen Naim Kasım, şunları kaydetti:

"Filistin halkı Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te büyük bedeller ödüyor. İsrail-ABD baskısı ne kadar ağır olursa olsun, bu halkın asaletine ve fedakarlıklarına bakıldığında, sonunda kazanacak olan taraf onlardır."

Kasım, "Savaşlar birer süreçtir, ancak nihai zafer, topraklarına ve haklarına sahip çıkanların ve şehitlerin yolundan gidenlerin olacaktır" diye konuştu.

