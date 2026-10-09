Pakistan: İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz

Pakistan Askeri Kurumlar Arası Halkla İlişkiler Genel Müdürü, bugün cuma günü yaptığı açıklamada, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının tamamen savunma amaçlı olduğunu belirterek, anlaşmanın askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve olası tehditlerle mücadele etmeyi, böylece bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini bildirdi.

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan askeri yetkili, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakereler yoluyla çözmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

İslamabad'ın iki taraf arasında ateşkes sağlanmasına yönelik girişimlerde rol oynadığına işaret eden yetkili, ülkesinin tutumunun tarafsız arabuluculuk ve barışçıl çözümlerin desteklenmesi esasına dayandığını vurguladı.