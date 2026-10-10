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10 Eki 2026 16:04

Erakçi: Netanyahu, ABD’lilerin hayatıyla kumar oynuyor 

Erakçi: Netanyahu, ABD’lilerin hayatıyla kumar oynuyor 

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’lilerin hayatıyla kumar oynadığını belirterek, “Artık Amerikalı senatörler bile bu durumdan bir çıkış yolu arıyor.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Erakçi, “Netanyahu; elleri Arapların, ABD’lilerin ve İranlıların kanına bulaşmış, aranan bir savaş suçlusudur. Adaletten kaçmak için kendi halkının hayatına dahi hiçbir değer vermemektedir” dedi.

Netanyahu’nun içinde bulunduğu durumu “iflas etmiş bir kumarbaz” olarak nitelendiren Erakçi,“O, tıpkı iflas etmiş bir kumarbaz gibi, Amerikalıların canını ve malını daha fazla feda ederek kendini kurtarmaya çalışıyor. Artık Amerikalı senatörler bile bu durumdan bir çıkış yolu arıyor.” diye konuştu.

News ID 1939087

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