ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: 9 ölü

NBC televizyonunun haberine göre, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 2 çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.