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10 Eki 2026 20:41

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi öldü.

NBC televizyonunun haberine göre, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 2 çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

News ID 1939093

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