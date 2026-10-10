Devrim Muhafızları: Hürmüz’de dev bir tanker alev alev yanıyor

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli ilan edilen rotadan geçmeye çalışan dev bir tankerin alev alev yandığı belirtildi.

Seyir ve konum belirleme sistemlerini kapatmış olan bu tankerin deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığı ifade dildi. Yangının, kıyıda yaşayan halk tarafından da açıkça görülebildiği belirtildi.

Açıklamada, “Büyük yangın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ve kurallarını hiçe saymak isteyen her tankerin sonudur" ifadesine yer verildi.

