  1. İran
10 Eki 2026 21:08

Devrim Muhafızları: Hürmüz’de dev bir tanker alev alev yanıyor

Devrim Muhafızları: Hürmüz’de dev bir tanker alev alev yanıyor

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli ilan edilen rotadan geçmeye çalışan dev bir tankerin alev alev yandığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli ilan edilen rotadan geçmeye çalışan dev bir tankerin alev alev yandığı belirtildi.

Seyir ve konum belirleme sistemlerini kapatmış olan bu tankerin deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığı ifade dildi. Yangının, kıyıda yaşayan halk tarafından da açıkça görülebildiği belirtildi.

Açıklamada, “Büyük yangın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ve kurallarını hiçe saymak isteyen her tankerin sonudur" ifadesine yer verildi.
 

News ID 1939094

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler