Fransa polisinin şiddeti Tahran’da protesto edildi

Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Fransa polisinin ülkedeki barışçıl öğrenci eylemlerine yönelik şiddetli müdahalesini protesto etti.

Fransa'da öğrenci protestoları sırasında gözaltına alınan çocuklara yönelik polis şiddeti ve ırkçı hakaret tepki çekiyor.

Lise eylemleri kapsamında toplam 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, bunların 5 bin 890'ını, yani yüzde 86'sını çocuklar oluşturdu. Dosyaların 2 bin 376'sı hakkında adli süreç yürütüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofiside, Fransa'da eylül ayından bu yana süren öğrenci protestolarında yaşanan olaylardan endişe duyduğunu belirterek, kolluk kuvvetlerine orantısız güç kullanmama çağrısı yapmıştı.