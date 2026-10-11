https://tr.mehrnews.com/news/1939107/ 11 Eki 2026 14:08 News ID 1939107 Video Video 11 Eki 2026 14:08 Minab Okulu şehitleri anısına yoklama yapıldı Türkiye’den İran’a gelen Dostluk Kervanı bisiklet grubu, Minab Okulu şehitlerini anmak için yoklama yapıyor. indir 13 MB News ID 1939107 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Türk bisikletçiler Tebriz’de şehitleri andı Türkiye'den yola çıkan Minab Direniş Kervanı Tebirz kentinde Diyarbakır'dan yola çıkan Minab Direniş Kervanı İran’da (+video) Çocukların Mektuplarıyla Yola Çıktılar: Türkiye Dostluk Kervanı Minab’a Geliyor Çanakkale’den Minab’a uzanan “Dostluk Kervanı” İran yolunda Minab şehitleri asnısına “Dostluk Kervanı” Türkiye’den İran’a doğru yola çıktı Türkiye’den İran’a Uzanan Dostluk: Urmiye’de Omuz Omuza Vatan Nöbeti Ekler Video video görüntüleri İran Fotoğraf Minab Okulu Minab
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