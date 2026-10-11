  1. Video
11 Eki 2026 14:08

Minab Okulu şehitleri anısına yoklama yapıldı

Minab Okulu şehitleri anısına yoklama yapıldı

Türkiye’den İran’a gelen Dostluk Kervanı bisiklet grubu, Minab Okulu şehitlerini anmak için yoklama yapıyor.

indir 13 MB

News ID 1939107
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha