Diyarbakır'dan yola çıkan Minab Direniş Kervanı İran’da (+video)

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında şehit olan kız öğrenciler için Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, Razi Sınır Kapısı’na ulaştı.

Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, ABD ve İsrail tarafından 28 Ocak'ta Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında şehit olan Şecaretü-t Tayyibe Kız İlkokulu öğrencileri için anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla 2 Ekim'de Diyarbakır'dan yola çıktı.

Bisikletçiler, yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuk boyunca çocuklar için dayanışma mesajları taşıyacak. Türkiye'deki çocukların hazırladığı mektuplar, resimler, oyuncaklar ve okul çantalarını da yanlarında götüren bisikletçiler, çocuklar arasındaki dayanışmanın sınırları aşabileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.