Minab şehitleri asnısına “Dostluk Kervanı” Türkiye’den İran’a doğru yola çıktı

28 Şubat günü İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde, ABD ve İsrail ordularının düzenlediği saldırıda Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre okul kısa aralıklarla iki kez vuruldu; ilk füzenin ardından öğretmenler çocukları üst kata taşımış, ikinci füze ise oraya isabet etmişti. Birleşmiş Milletler'in bağımsız araştırma heyetinin bulgularına göre saldırıda 123'ü çocuk olmak üzere 157 kişi hayatını kaybetti; İran makamlarının resmi sayımı ise 120'si öğrenci olmak üzere 156 can kaybına işaret ediyor.

BM heyeti bu saldırıyı “sivil bir nesneyi hedef hâline getirme” savaş suçu olarak nitelendirdi.

Saldırı, bölge ülkelerinin ve dünyanın gündemine oturdu, birçok ülkede protesto edildi. Gazeteci Kemal Yücel ise bu acıyı unutturmamak ve Minab'daki çocukları yalnız bırakmamak için farklı bir yola başvurdu: Çanakkale'den İran'ın Minab kentine bisikletle sembolik bir dostluk yolculuğu.

Yücel'in öncülüğündeki dostluk kervanı, bugün Çanakkale'den İran'ın Minab kentine doğru yola çıktı.