İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman Ulusal Günü münasebetiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, karşılıklı menfaat ve işbirliği temelleri üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Erakçi, bu köklü ilişkilerin bölgedeki barış ve istikrar ortamında şekillendiğini vurgulayarak, “Bizim için Umman sadece bir komşu değil; dost ve kardeş bir ülkedir” dedi.

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı’nın durumuna değinen Erakçi, şunları kaydetti:

“Hürmüz’ün yeniden açılması zor bir konu değil. Bunun için ABD'nin uluslararası hukuka uygun olarak İran'ın makul ve tutarlı şartlarını kabul etmesi yeterli.

Mevcut durumdan çıkış yolu yok, ancak ABD hatalarını kabul edip önceki yükümlülüklerini yerine getirirse mümkün olabilir."

Bakan Erakçi, "Bölgesel konularda Umman ile düzenli istişareler yapıyoruz. Özellikle Fars Körfezi bölgesinde yeni güvenlik yapıları oluşturma konusu büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Bölgenin güvenliğinin iç kapasitelere dayanması gerektiğini belirten Erakçi, "Bu yönde bir diyalog zaten başladı" dedi.

“İran’a yönelik abluka tamamen yasa dışıdır”

Tören sırasında konuşan Erakçi, “İran’a yönelik abluka tamamen yasa dışıdır. Bölgedeki diyalog süreçlerine zaman tanımalıyız; arabuluculuk çabaları devam etmektedir. Ablukanın rasyonel bir yol üzerinden kaldırılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.