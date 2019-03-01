Ruya FEREYDUNI
1 Mart 2019 - 13:20

Gilan Filarmoni Orkestrası'ndan muhteşem konser

Gilan Filarmoni Orkestrası dün akşam Reşt kentinin Hatemül Enbiya salonunda sanatseverlerle bir araya geldi.

               

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