Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 1 Mart 2019 - 13:20 Download photos Gilan Filarmoni Orkestrası'ndan muhteşem konser Gilan Filarmoni Orkestrası dün akşam Reşt kentinin Hatemül Enbiya salonunda sanatseverlerle bir araya geldi. Ekler Fotoğraf İran Müzik İran'da müzik reşt kenti Gilan Eyaleti Konser İlgili haberler Tahran’ın kış gecelerinde "Kar"lı konser Tahran’da "Klasikten Çağdaşa" müzik festivali Ruhani’nin açacağı garda son hazırlıklar devam ediyor İran'daki müzik heyecanı devam ediyor 34. Fecr Müzik Festivali'nin 5'inci gününden kareler İranlı şarkıcıdan güzel bir parça İranlı müzisyen Tahran'da hayranlarıyla buluşacak
yorumunuz