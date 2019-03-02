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2 Mart 2019 - 13:47

Tahran’da "Klasikten Çağdaşa" müzik festivali

Tahran’da "Klasikten Çağdaşa" müzik festivali

Tahran Müzik Grubu 3-7 Mart tarihleri arasında başkentin Roudaki salonunda festival düzenleyerek, müzik hayranlarıyla bir araya gelecek.

Tahran Müzik Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek 8. Klasikten Çağdaşa Müzik Festivali, 3-7 Mart tarihleri arasında birkaç konser düzenleyerk müzikseverlerle bir araya gelecek.

Tahran Müzik Grubu, festival kavramını içeren özel bir anlayışla müzik tarihinin rutin sürecini bir kenara koyarak farklı dönemleri arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. 

1993 yılında Ferimah Kavam Sadri ve Alirıza Meşayehi tarafından kurulan grup şimdiye kadar düzenlediği festivallerle birlikte İran müzik camiasına 40’dan fazla  besteci kazandırmıştır.

News Code 1877026
Ruya FEREYDUNI

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