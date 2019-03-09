  1. Kültür
9 Mart 2019 - 08:42

Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser

Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser

Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser verdi.

İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.

Sputnik'in haberine göre, başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.

Konserde Beethoven'ın meşhur 9. Senfonisi seslendirildi.

News Code 1877204
Kamran AZAR

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