Tahran’ın kış gecelerinde "Kar"lı konser

Muhammed Rıza Amir Kasımi’nin öncülüğünde kurulan ve solistliğini Ali Amir Kasımi'nin yaptığı “Kar” müzik grubu “İran Piyano Gecesi” adı altında vereceği bir konserde 1 Mart 2019’da Tahran’daki Niyaveran Salonu’nda müzik hayranlarıyla buluşacak.

Muhammed Rıza Amir Kasımi söz konusu konserin içeriğine ilişkin şöyle konuştu: “kar” müzik grubunun 5’inci konseri olan “İran Piyano Gecesi” iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde Moshir Homayoun Shahrdar, Hüseyin Ostovar ve Mahmud Mofkham gibi İran'ın önde gelen piyanistlerinin yanı sıra Murtaza Mahcubi ve Cevad Marufi gibi diğer piyanistlerin eşsiz eserlerinden parçalar sunulacak.