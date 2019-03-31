Fotoğraf Muhammed BURHAN 31 Mart 2019 - 11:00 Download photos Türkiye'deki seçimlerden kareler Türkiye genelinde bu sabah, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ekler fotoğraflar Türkiye yerel seçimler belediye1 Fotoğraf İlgili haberler Türkiye sandık başında! Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayına silahlı saldırı İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak Oy vermeye keçisiyle geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
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