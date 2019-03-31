Muhammed BURHAN
31 Mart 2019 - 11:00

Türkiye'deki seçimlerden kareler

Türkiye genelinde bu sabah, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

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