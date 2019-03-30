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30 Mart 2019 - 14:15

Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması

Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de halka hitap etti.

TRT'ye göre, Erdoğan konuşma sırasında Suriye meselesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz. İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlı."

News Code 1877601
Azar MAHDAVAN

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