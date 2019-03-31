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31 Mart 2019 - 10:05

Türkiye sandık başında!

Türkiye sandık başında!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. 

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

AA'ya göre, seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 

News Code 1877607
Azar MAHDAVAN

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