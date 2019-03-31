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31 Mart 2019 - 13:23

Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü

Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı.

2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

News Code 1877614
Azar MAHDAVAN

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