Beşiktaşlıları heyecanlandıracak 3 isim!

Haber7'e göre, Beşiktaş, sol kanadını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren yönetimin listesinde üç yıldız isim bulunuyor; Schürrle, ve Ndongala...



Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma giyen Schürrle geçen sezon İngiliz ekibinde 400 bin euro kiralama bedeliyle oynamıştı ve 25 maçta 6 gollük katkı vermişti.



Schalke'de bekleneni veremeyecen Konoplyanka'yı da listesinde tutan siyah - beyazlılar, iki oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Sezon başında ilk 11'e girmekte zorlanan, ardından gelen sakatlıklarla uğraşan Ukraynalı oyuncunun ayrılmak istediği biliniyor. Bu sezon 21 maçta forma giyebilen Konoplyanka'nın 1 gol, 2 asisti bulunuyor.



Schürrle ve Konoplyanka'dan olumsuz sonuç çıkarsa rota Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'ya dönecek. Kongo asıllı oyuncunun bonservisi için yönetimin 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunabileceği öğrenildi. Belçika ekibinin formasını tam 43 karşılaşmada terleten Ndongala, 6 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. (Türkiye)