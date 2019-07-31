Ruya FEREYDUNI
31 Temmuz 2019 - 15:50

Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan kareler

Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün sabah saatlerinde kabine üyelerinin katılımıyla Pastor binasında gerçekleşti.

         

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 5 =