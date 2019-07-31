Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 31 Temmuz 2019 - 15:50 Download photos Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan kareler Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün sabah saatlerinde kabine üyelerinin katılımıyla Pastor binasında gerçekleşti. Ekler Fotoğraf Bakanlar Kurulu Bakanlar kurulu üyeleri Zarif İlgili haberler INSTEX, ABD'nin talimatlarını uygulayacak bir mekanizma haline gelmemeli Suriye konulu toplantının tarihi belli oldu BM Güvenlik Konseyi nükleer anlaşma için toplandı Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan fotoğraflar
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